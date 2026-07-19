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Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler

Aniden bastıran dolunun araçlarına zarar vermesinden endişe eden sürücüler, çözümü araçlarının üzerini battaniye, karton ve kalın örtülerle kapatmakta buldu.
Kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüyen dolu yağışı sırasında birçok vatandaş, araçlarını koruyabilmek için seferber oldu. Özellikle açık otoparklarda bulunan araçların üzerine serilen battaniyeler dikkat çekerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından vatandaşlar araçlarını kontrol ederken, yetkililer ise olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 1

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 2

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 3

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 4

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 5

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 6

Doluya karşı ilginç önlem: Araçların üzerine battaniye serdiler 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ardahan
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