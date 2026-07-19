HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyir halindeki sebze yüklü tır yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır fren sisteminde meydana gelen yangın sonucu yandı.Yangın, Ereğli ilçesi Adana - Aksaray Kara yolu üzeri Zengen Beştepeler mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki sebze yüklü tır yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki sebze yüklü tır fren sisteminde meydana gelen yangın sonucu yandı.

Yangın, Ereğli ilçesi Adana - Aksaray Kara yolu üzeri Zengen Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki sebze yüklü tır seyir halindeyken fren sisteminde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Limon ve domates yüklü tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Seyir halindeki sebze yüklü tır yandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kameradaÇeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada
Gölpark Festivali’nde yüz tanıma sistemiyle aranan şahıs yakalandıGölpark Festivali’nde yüz tanıma sistemiyle aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.