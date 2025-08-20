HABER

Domaniç’te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa Caddesi’nden İnegöl yoluna çıkan Y.K. (26) idaresindeki 63 ADE 449 plakalı otomobil ile İnegöl yolu üzerinde Tavşanlı istikametine seyreden F.Y. (45) yönetimindeki 34 KT 5024 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, 63 ADE 449 plakalı otomobilin sürücüsü Y.K. (26) ile yolcu H.K. (23) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

