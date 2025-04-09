Dominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 98’e yükseldiği bildirildi. Enkazda arama faaliyetinin sürdüğü ve yaklaşık 200 yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kurulduğunu açıklayan yetkililer, Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de hayatını kaybedenler arasında bulunduğunu kaydetti. Çökme sırasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performans sergilediği de aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır