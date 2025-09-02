Dört cinayet işleyip bir de kulak kesmiş! Hiç utanmadan vicdan ve merhametten bahsediyor: "İnsanlar insan gibi olsa değil mi?"

Sosyal medyada hızla yayılan bir video tepkileri de beraberinde getirdi. Bir motosiklet sürücüsü yolda karşılaştığı bir adamla sohbet etti.

2 CİNAYET İŞLEYİP AFLA ÇIKMIŞ

Aralarında geçen konuşmayı ise kask kamerası ile kayıt altına aldı. Şahıs 1999 yılında 2 cinayet işlediğini söyledi ve afla çıktığını aktardı.

SONRA 2 CİNAYET DAHA İŞLEMİŞ: "NEFSİ MÜDAFAA YERİNE TEK KELİMEM OLDU DİYE CEZA ALDIM"

Daha sonra 2 cinayet daha işlediğini aktaran adam "Sonra tekrar 2 cinayet işledim. Nefsi müdafaa yerine tek kelimem oldu diye 11 sene 8 ay daha ceza aldım" dedi.

BİR DE KULAK KESMİŞ!

Toplamda 4 kez cinayet işleyen adam bir de kulak kestiğin belirtti ve bundan dolayı da 7 yıl ceza aldığını aktardı.

"İNSAN GİBİ YAŞAMAK LAZIM" DEYİNCE GÜLDÜ

Bunları duyan motosiklet sürücüsü ise "Abi olsun sen yine kesme ya bir şeyler, insan gibi yaşamak lazım" dedi. Adam ise bu sözlere gülerek karşılık verdi.

4 kez cinayet işleyen bir kez de kulak kesen adam ise utanmadan vicdan ve merhamet muhasebesi yaptı. Şahıs, "İnsanlar insan gibi olsa değil mi? Vicdanı merhameti unutmaz. Yani unuttuysa biz nasıl unutmayalım?" şeklinde konuştu.