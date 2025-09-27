HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Down sendromlu Gülsüm'ün beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Gülsüm Çayır’ın gelinlik hayali gerçek oldu.

Annesi Hatice Erdem kızının hayallerini gerçekleştirmek için düzenlediği organizasyona Manavgat'tan birçok kişiyi davet etti. Gerçeğe uygun olarak gerçekleşen etkinlik, kına gecesiyle başlardı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte Gülsüm kardeşi Çağrı'nın kolunda beyaz gelinliği ile düğün alanına gelirken ilk dansını da kardeşiyle gerçekleştirdi.
Kızının en büyük hayalinin gelinlik giymek olduğunu belirten Hatice Erdem, onu böyle görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına indiİstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına indi
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiTraktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.