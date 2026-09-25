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Dragon Hacker'a büyük darbe! 101 milyon kişilik veri ve 118 milyon GSM numarası...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasına imkan sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneline operasyon düzenlendi. Panelin sunucusunda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası-T.C. kimlik numarası eşleşmesi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dragon Hacker'a büyük darbe! 101 milyon kişilik veri ve 118 milyon GSM numarası...
Devrim Karadağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/192931 sayılı soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkan sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

101 MİLYON KİMLİK VERİSİ, 118 MİLYON GSM-TCKN EŞLEŞMESİ

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda yapılan incelemelerde; 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu tespit edildi.

Panelin yalnızca kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanması amacıyla kullanılmadığı, aynı zamanda siber tehdit aktörlerini bir araya getiren bir yapı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Söz konusu yapının yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edildi.

SİSTEMİN KURUCUSU VE YAYILMASINI SAĞLAYAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüphelilerden Eyüp Can'ın, yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

DİYARBAKIR VE İSTANBUL'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dragon Hacker a büyük darbe! 101 milyon kişilik veri ve 118 milyon GSM numarası... 1

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kimlik
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