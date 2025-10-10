Drift, kavga, maganda, çakar... Gördüklerinizi kaydedip doğrudan gönderebileceksiniz! Yeni mobil uygulama "Gereği Yapıldı"da 'kimlik' detayı

İçişleri Bakanlığı, "Gereği Yapıldı" adlı bir mobil uygulama hazırladı. Böylelikle vatandaşların tanık olduğu olayları uygulama üzerinden bakanlığa bildirmesini sağlayacak yeni bir dönem başlıyor.

"HATAYA DAHA AZ RASTLANIR BİR ORTAM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Geçen gün canlı yayında konuşan Bakan Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana vatandaşların sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları konularla ilgili yürüttükleri çalışmaları "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaştığını anımsatmıştı.

UYGULAMA İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Uygulamanın amacı ve işleyişine ilişkin bilgi veren Yerlikaya şunları söylemişti:

"Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yaptığımız zaman, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölüm asayiş ve trafikle ilgili... Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapıp... Hem o hem de o ekranı izleyen herkes görecek."

KAVGALAR, TRAFİK MAGANDALARI VE DAHASI DOĞRUDAN BİLDİRİLECEK

Uygulamayla ilgili merak edilen başka detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Sözcü'de yer alan habere göre; son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan trafik magandaları, drift görüntüleri, çakarlı araç ihlalleri ve yol kavgaları gibi olaylar artık doğrudan “Gereği Yapıldı” uygulaması üzerinden bildirilebilecek.

Bakanlık, bu tür görüntülerin daha önce sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla yasal işlem başlatıyor ve sonuçları yine “Gereği yapıldı” etiketiyle paylaşıyordu. Yeni sistemle birlikte bu süreç daha hızlı ve güvenli bir kanala taşınıyor.

KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILMAYACAK

Uygulamayı mobil cihazına indiren vatandaşlar, kimlik bilgilerini paylaşmadan ihbarda bulunabilecek. Böylece hem gizlilik korunacak hem de sahte veya gereksiz bildirimlerin önüne geçilecek.

BİLDİRİMLER KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK

Gönderilen her görsel veya video, doğrudan İçişleri Bakanlığı’nın sistemine düşecek ve kısa sürede işleme alınacak. Bu sayede suç işleyen kişilerin yakalanması ve cezalandırılması daha kolay hale gelecek.

