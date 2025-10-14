HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış!

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni raporu, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutucu bir artış olduğunu ortaya koydu. 2050’ye kadar bu enfeksiyonlardan ölümlerde yüzde 70 artış beklenirken, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde tedavi seçenekleri hızla tükeniyor. Araştırmanın detayları haberimizde…

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış!
Sedef Karatay

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların dünya genelinde ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. Uzmanlar, 2050 yılına kadar bu enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümlerde yüzde 70 artış öngörüyor. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde durum endişe verici boyutlara ulaştı.

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış! 1

RAPORDAN ÇARPICI VERİLER

DSÖ’nün yeni yayımlanan Küresel Antibiyotik Direnci Gözetim Raporu’na göre, 2023’te her altı bakteriyel enfeksiyondan biri antibiyotiklere dirençli çıktı. 2018-2023 yılları arasında yaygın antibiyotiklerin yüzde 40’ından fazlası, kan, bağırsak, idrar yolu ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı etkisiz hale geldi. Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz’de enfeksiyonların üçte biri, Afrika’da ise beşte biri dirençli.

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış! 2

“TEDAVİ SEÇENEKLERİ TÜKENİYOR”

DSÖ Antimikrobiyal Direnç Departmanı Direktörü Dr. Yvan Hutin, “Antibiyotik direnci artarken tedavi seçeneklerimiz azalıyor. Enfeksiyon kontrolü zayıf ve teşhis imkânları sınırlı ülkelerde hayatlar tehlikede” uyarısında bulundu. Raporda, E. coli ve Klebsiella pneumoniae gibi bakterilerin direnç oranlarının Afrika’da yüzde 70’i aştığı belirtildi.

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış! 3

2050 UYARISI: ÖLÜMLER YÜZDE 70 ARTABİLİR

Küresel Antibiyotik Araştırma ve Geliştirme Ortaklığı’ndan Dr. Manica Balasegaram, 2050’ye kadar antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlardan ölümlerde yüzde 70 artış beklendiğini vurguladı. Balasegaram, yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarının yetersiz olduğunu ve küresel erişim için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış! 4

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Sanjib Bhakta, direnç artışının özellikle gram-negatif bakterilerde alarm verici olduğunu belirtti. Bhakta, temiz suya erişim, sanitasyon, aşılamalar, gelişmiş tanı sistemleri ve eşit ilaç dağıtımının sorunun çözümünde kritik olduğunu vurguladı.

DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ablasının organları, 3 hasta için umut olduAblasının organları, 3 hasta için umut oldu
Çevreyi kirletti, kameralardan kaçamadıÇevreyi kirletti, kameralardan kaçamadı

Anahtar Kelimeler:
antibiyotik direnci antibiyotik bilimsel araştırma dünya sağlık örgütü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.