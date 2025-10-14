DSÖ’den küresel tehdit uyarısı: Ölümler yüzde 70 artabilir! Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarda korkutan artış!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların dünya genelinde ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. Uzmanlar, 2050 yılına kadar bu enfeksiyonlardan kaynaklanan ölümlerde yüzde 70 artış öngörüyor. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde durum endişe verici boyutlara ulaştı.

RAPORDAN ÇARPICI VERİLER

DSÖ’nün yeni yayımlanan Küresel Antibiyotik Direnci Gözetim Raporu’na göre, 2023’te her altı bakteriyel enfeksiyondan biri antibiyotiklere dirençli çıktı. 2018-2023 yılları arasında yaygın antibiyotiklerin yüzde 40’ından fazlası, kan, bağırsak, idrar yolu ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı etkisiz hale geldi. Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz’de enfeksiyonların üçte biri, Afrika’da ise beşte biri dirençli.

“TEDAVİ SEÇENEKLERİ TÜKENİYOR”

DSÖ Antimikrobiyal Direnç Departmanı Direktörü Dr. Yvan Hutin, “Antibiyotik direnci artarken tedavi seçeneklerimiz azalıyor. Enfeksiyon kontrolü zayıf ve teşhis imkânları sınırlı ülkelerde hayatlar tehlikede” uyarısında bulundu. Raporda, E. coli ve Klebsiella pneumoniae gibi bakterilerin direnç oranlarının Afrika’da yüzde 70’i aştığı belirtildi.

2050 UYARISI: ÖLÜMLER YÜZDE 70 ARTABİLİR

Küresel Antibiyotik Araştırma ve Geliştirme Ortaklığı’ndan Dr. Manica Balasegaram, 2050’ye kadar antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlardan ölümlerde yüzde 70 artış beklendiğini vurguladı. Balasegaram, yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarının yetersiz olduğunu ve küresel erişim için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Prof. Sanjib Bhakta, direnç artışının özellikle gram-negatif bakterilerde alarm verici olduğunu belirtti. Bhakta, temiz suya erişim, sanitasyon, aşılamalar, gelişmiş tanı sistemleri ve eşit ilaç dağıtımının sorunun çözümünde kritik olduğunu vurguladı.