Son dakika | Az önce deprem oldu: Bursa, Balıkesir, Çanakkale birçok ilde hissedildi! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Bugün saat 10.06'da korkutan bir deprem oldu. Deprem Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli şekilde hissettiğini paylaştı.

AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BALIKESİR

AFAD depremle ilgili verileri açıkladı. Buna göre sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.

Depremin büyüklüğü 4,9, derinliği 6,97 km olarak belirlendi.

BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."