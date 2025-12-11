HABER

Son dakika | Az önce deprem oldu: Bursa, Balıkesir, Çanakkale birçok ilde hissedildi! AFAD'dan açıklama geldi

Hazar Gönüllü

Son dakika deprem haberi: Aylardır deprem fırtınası yaşayan Balıkesir - Sındırgı merkezli yeni bir deprem oldu. Deprem Bursa, Çanakkale, İzmir dahil birçok ilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasıyla depremin büyüklüğü de belli oldu.

Son dakika haberi: Bugün saat 10.06'da korkutan bir deprem oldu. Deprem Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli şekilde hissettiğini paylaştı.

Son dakika | Az önce deprem oldu: Bursa, Balıkesir, Çanakkale birçok ilde hissedildi! AFAD dan açıklama geldi 1

AFAD DUYURDU: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BALIKESİR

AFAD depremle ilgili verileri açıkladı. Buna göre sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.

Depremin büyüklüğü 4,9, derinliği 6,97 km olarak belirlendi.

Son dakika | Az önce deprem oldu: Bursa, Balıkesir, Çanakkale birçok ilde hissedildi! AFAD dan açıklama geldi 2

BALIKESİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

