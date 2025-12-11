Son dakika | Az önce deprem oldu: Bursa, Balıkesir, Çanakkale birçok ilde hissedildi! AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Bugün saat 10.06'da korkutan bir deprem oldu. Deprem Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir dahil olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bazı vatandaşlar depremi şiddetli şekilde hissettiğini paylaştı.
AFAD depremle ilgili verileri açıkladı. Buna göre sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi.
Depremin büyüklüğü 4,9, derinliği 6,97 km olarak belirlendi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum