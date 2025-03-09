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DSÖ, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı

09.03.2025 16:34
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'nin Tartus ve Lazkiye şehirlerindeki çatışmaların endişe yarattığını belirtti.

DSÖ, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye’deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahil kesimleri ve merkez bölgelerde yaşanan çatışmaların kaygı uyandırdığını bildirdi. Sağlık tesisleri ve ambulansların zarar görmesinin, bölgedeki insanların sağlık hizmetlerine erişimini doğrudan etkilediğini vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ’nün yaralıların acil bakımı için tıbbi malzeme ve ilaç temin etmeye çalıştığını kaydetti.

"BARIŞ EN İYİ ÇÖZÜMDÜR"

Ghebreyesus, DSÖ’nün sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için tüm taraflara çağrıda bulunduğunu belirterek, “Tıbbi yardımların en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını sağlamak adına tüm tarafları sağlık hizmetlerine saygı göstermeye ve korumaya davet ediyoruz. Barış en iyi çözümdür” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye dsö
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