DTSO Turizm komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım Antalya’da Tamer Karadağlı ile görüştü

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Turizm Komisyonu Üyesi İbrahim Canpolat, Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım, Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Üyesi Görkem Özdemir, Antalya Turizm Fuarı'na katıldı.

Fuarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Turizm Komisyonu üyesi İbrahim Canpolat, Meclis üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım, Meclis üyesi ve Turizm Komisyonu üyesi Görkem Özdemir, Düzce'deki sanat ve turizm çalışmaları hakkında Karadağlı'ya bilgiler aktararak kendisini Düzce'ye davet ettiler.