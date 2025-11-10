Dudak uçuklatan rakam: GTA 6’nın ertelenmesi Rockstar'a pahalıya patlayabilir!

Birçok sızıntı ve söylentinin ardından Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın çıkış tarihini bir kez daha ertelediğini duyurdu. Tüm zamanların en çok satan oyunlarından birinin uzun süredir beklenen devamı niteliğindeki yapım, eğer başka bir erteleme kararı gelmezse 19 Kasım 2026’da oyunseverlerle buluşacak. Bu karar birçok hayranı hayal kırıklığına uğratsa da aslında oyunun hatasız bir şekilde çıkış yapması açısından iyi bir karar; ancak bu açıdan bakıldığında her ne kadar iyi bir karar olsa da Rockstar Games için ciddi mali sonuçlara yol açabilir.

GTA'NIN SON ERTELEME KARARI ROCKSTAR GAMES İÇİN 500 MİLYON DOLARLIK KAYIP DEMEKMİŞ

GameRant'ta yer alan habere göre; Finans profesörü Rob Wilson, VideoGamer’a yaptığı açıklamada GTA 6’nın 6 aylık gecikmesinin, kaybedilen değer ve ek geliştirme ile pazarlama masrafları nedeniyle yarım milyar dolara mal olabileceğini iddia etti.

Wilson’a göre yalnızca fazladan kalite kontrol, pazarlama düzenlemeleri ve tedarikçi sorunları bile oyunun bütçesine 350 milyon dolar ekleyebilir.

Profesör Wilson ayrıca, son derece kârlı bir çıkış tarihinin 6 ay ertelenmesinin bu ek maliyetlerle birleştiğinde “kolaylıkla 500 milyon dolarlık bir etkiye” yol açabileceğini belirtti.

BAŞKA UZMANLAR DA GECİKMENİN PAHALIYA MAL OLACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından Tom Henderson da yalnızca geliştirme süreci açısından bakıldığında bile ertelemenin her ay 10 milyon dolara mal olabileceğini öne sürdü. GTA 6'nın halihazırda milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu söylentileri düşünüldüğünde, bu artışlar oyunun maliyetini daha da yüksek seviyelere çıkarabilir.

Bu maliyetler oyuncular için endişe verici olabilir; çünkü bazıları GTA 6’nın 100 dolara kadar bir fiyatla çıkabileceğine inanıyor. Milyonlarca, hatta yüz milyonlarca dolarlık ek harcama ise, Rockstar’ın oyunu daha yüksek fiyata satmaya yönelmesine neden olabilir.

Ancak Wilson’a göre 100 doların üzerine çıkmak tüketici tepkisine yol açabilir ve istenmeyen bir emsal oluşturabilir. Bu riskleri göz önünde bulunduran Wilson, Rockstar’ın bu pahalı gecikmenin zararını ücretli indirilebilir içerikler (DLC) ve premium sürümlerle telafi etmesini bekliyor.

'YARIM MİLYAR DOLARLIK KAYIP DAHA HESAPLI'

Wilson ayrıca bu yarım milyar dolarlık kaybı kabul etmenin, GTA 6’yı hazır olmadan piyasaya sürmekten maliyet açısından daha verimli olabileceğini öne sürdü. Wilson, Rockstar’ın koruması gereken güçlü bir itibara sahip olduğunu ve bitmemiş bir ürünle bu itibarı zedelemenin şirkete 500 milyon dolardan daha fazla zarar vereceğini açıkladı.