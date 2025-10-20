HABER

Düğün konvoyunda şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’de dün düğün konvoyunda bulunan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Karaca, yapılan cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada aracı kullanan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün kaza, Buldan ilçesi Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız almak için Beyler Mahallesi’ne seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan ve ağır yaralı olan Mehmet Karaca’yı ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk etti. Aynı zamanda araçta bulunan diğer 4 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Buldan Hükümet Konağında düzenlenen törene büyük bir kalabalık katılırken Mehmet Karaca’nın özgeçmişi okundu. Törenin ardından Mehmet Karaca, gözyaşları içine toprağa verilmek üzere Kadıköy Kabristanına uğurlandı.

Aynı zamanda, kazada aracı kullanan Jandarma Uzman Çavuş Devrim Atabay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzman Çavuşun Ordu Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

(İHA)

