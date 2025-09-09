Düğün magandaları bu kez Kastamonu'da ortaya çıktı! 1 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı

Olay, 28 Ağustos'ta Merkez ilçeye bağlı Gölköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde havaya silahla açılan ateş sonucu E.A. isimli vatandaş yaralandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından E.A.'nın yaralanmasına sebep olan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi/jandarma dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Titizlikle yürütülen araştırmalar neticesinde 8 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 adet tabanca ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır