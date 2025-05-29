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Düğün sahipleri ile kağıt toplayıcılar arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı

Malatya'da kağıt toplayıcıları ile düğün sahibi bir grup arasında çıkan "yol verme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Düğün sahipleri ile kağıt toplayıcılar arasındaki yol verme tartışması kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunda programı olan aile ile kağıt toplayıcıları arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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2 YARALININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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