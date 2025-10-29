Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açanlara operasyon!

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yapılan aramada 2 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 48 adet 12 kalibre çapında av tüfeği fişeği ve 3 Adet 6136 sayılı kanun çerçevesinde olduğu değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Operasyon sonrası İ.K., İ.D., R.T, O.T., M.K., A.D ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

