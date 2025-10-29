HABER

Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açanlara operasyon!

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken operasyonda 7 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda yapılan aramada 2 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 48 adet 12 kalibre çapında av tüfeği fişeği ve 3 Adet 6136 sayılı kanun çerçevesinde olduğu değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Operasyon sonrası İ.K., İ.D., R.T, O.T., M.K., A.D ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

(İHA)

Afyonkarahisar
