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Düğünde ikram edilen tavuklu pilav hastanelik etti!

Trabzon'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından 15 kişiyi hastanelik oldu. Bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğünde ikram edilen tavuklu pilav hastanelik etti!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

TAVUKLU PİLAVIN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen düğünde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin tüketilmesinin ardından gece ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma şikayetleri yaşayan vatandaşlar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Düğünde ikram edilen tavuklu pilav hastanelik etti! 1

15 KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hastanede benzer şikayetlerle başvuran kişilerin aynı düğünde ikram edilen tavuklu pilavı tükettiklerinin belirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde olaydan toplam 15 kişinin etkilendiği tespit edilirken, 11 kişinin tedavisinin Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, ikram edilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği öğrenildi. Yapılacak analizlerin ardından vatandaşların rahatsızlanmasına neyin neden olduğu netlik kazanacak.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon düğün tavuk piliç
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