Düğüne hazırlanırken, içeceğine ilaç katıldı! Kuafördeki elti kabusu kameraya yansıdı

Oğlunun düğününe hazırlanan Necla Üstünel, kuaförde içtiği içecekle fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ise ailede şok etkisi yarattı. Üstünel'in içeceğine ilaç karıştıran kişinin, eltisi olduğu iddia edildi. Olay, taksirle yaralama kapsamında sonuçlanmıştı ancak avukatların itirazıyla yeniden yargılama süreci başladı.

"İÇER İÇMEZ BOĞAZIM YANDI"

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz’ün özel haberine göre; Necla Üstünel, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış.”

CEBİNDEKİ İLACI, İÇECEĞE DÖKMÜŞ

İddialara göre o içeceği getiren kişi, eltisiydi. Kadın, cebinden çıkardığı bir şişedeki ilacı içeceğe dökmüş, ardından da bunu Necla Üstünel’e sunmuştu. O anlar kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNDE FENALAŞTI

Üstünel, içeceği içtikten saatler sonra oğlunun düğününde fenalaştı. Gelin ve damat sahnedeyken o ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üstünel “Hastanede beyin travması geçirdiğim söylendi. Tomografi çekildi, serum takıldı. O günden sonra tansiyon hastası oldum, antidepresan kullanmaya başladım” dedi.

“DÜĞÜNLERİ REZİL OLSUN”

Necla Üstünel, eltisinin hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini, ailesine ise “düğünleri rezil olsun” şeklinde sözler sarf ettiğini öne sürdü. İlk yargılamada sanığa yalnızca para cezası verilmişti. Ancak avukat Burcu Aslan, itiraz ettiklerini açıkladı.

"MAHKEMENİN ADİL BİR KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Avukat Burcu Aslan, davanın yeniden görülmesine dikkat çekerek “Bu olay basit bir taksirle yaralama değil, kasten yaralama hatta öldürmeye teşebbüstür. Biz bu yönde itirazda bulunduk. Mahkemenin kamera kayıtlarını dikkate alarak adil bir karar vermesini bekliyoruz.”

Aile arasına kara kedi gibi giren kamera görüntüsü üzerinden yeniden yargılama yapılacak.