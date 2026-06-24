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Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber!

Ağrı'da görevli 23 yaşındaki uzman çavuş 2 gün sonraki düğünü için geldiği Osmaniye'de korkunç bir kaza yaşadı. Kamyon ile çarpışan uzman çavuş Ali Akçay, maalesef hayatını kaybetti...

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber!

Korkunç kaza saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 1

DÜĞÜNÜNE 2 GÜN KALA FECİ KAZA

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 2

Ali Akçay, kurtarılamadı.

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 3

Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 4

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 5

Düğününe 2 gün kala uzman çavuştan kahreden haber! 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Ağrı Osmaniye kaza
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