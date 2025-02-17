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Dün tekrar gözaltına alındı, bugün tutuklandı: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 'zenginlik' çıkışıyla gündem olmuştu

17.02.2025 15:49
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Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı. Türkmen, Canan Tekstil’in sahibi İrfan Çelikaslan ile yaşadığı tartışmayla çok konuşulmuştu.

Dün tekrar gözaltına alındı, bugün tutuklandı: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 'zenginlik' çıkışıyla gündem olmuştu

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret zamlarına karşı işçiler tarafından başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

'ZENGİNLİK' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın sahibi olduğu Çelikaslan Tekstil'de işçiler günlerdir grevdeydi. Grev sırasında zaman zaman tansiyon yükselmişti.

İrfan Çelikaslan grevi sonlandırmak için işçilerin yanına geldiğinde BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Bu kadar para kazandın, zengin oldun" deyince Çelikaslan “Benim zenginliğimi Allah verdi” yanıtını vermişti.

TUTUKLANDI

Bugün yaşanan son gelişmeyle birlikte Türkmen tutuklandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Tekstil grev
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