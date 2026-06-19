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Dünya anlaşma beklerken İsrail'den şaşırtmayan hamle! "Tüm Lübnan yanmalı"

ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının imzalanması sonrası gözler İsviçre'de kurulacak barış masasına çevrildi. Fakat Orta Doğu'daki tansiyon İsrail'in saldırgan tutumuyla yumuşamamaya devam ediyor. Lübnan saldırılarını sürdüren İsrail'in 4 askerini kaybetmesi üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den dünyayı ayağa kaldıran bir demeç geldi!

Dünya anlaşma beklerken İsrail'den şaşırtmayan hamle! "Tüm Lübnan yanmalı"
Doğukan Akbayır

Washington-Tahran hattından gelen gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken İsrail cephesinden Lübnan'a çok sert hamleler gelmeye devam ediyor. İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptıyla sağlanan geniş çaplı ateşkesi reddeden İsrail, tüm uyarılara rağmen Lübnan'daki yasa dışı operasyonlarını devam ettiriyor.

Dünya anlaşma beklerken İsrail den şaşırtmayan hamle! "Tüm Lübnan yanmalı" 1

16 LÜBNANLI ÖLDÜ HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Ağır bombardıman dalgasına uyanan Lübnan'da 16 kişi öldü. İsrail'in hedefindeki Hizbullah ise ağır bir karşılık verdi.

4 İSRAİLLİ ASKER YANARAK ÖLDÜ

İHA saldırısı sonucu 4 İsrail askeri araçlarında yanarak öldü. Aynı gün başka bir saldırıda 5 asker ağır yaralandı.

Dünya anlaşma beklerken İsrail den şaşırtmayan hamle! "Tüm Lübnan yanmalı" 2

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN AÇIKLAMA: "TÜM LÜBNAN YANMALI

Yaşanan olay sonrası İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklamada bulundu.

Ben-Gvir'in açıklaması şu şekilde:

"Her İsrailli annenin her gözyaşı için, bin Lübnanlı anne ağlamalı. Tüm Lübnan yanmalı!

Amerikalılara saygısızlık etmek istemem ama İsrail, bütün dünyaya evlatlarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin harcanamaz olduğunu netleştirmelidir. Bütün Lübnan yanmalı. En yüce görevimiz İsrail vatandaşlarını ve IDF askerlerini korumaktır ve bu taahhüt her türlü diğer husustan öncedir.

Başbakana söyledim, aramızdaki toplantılarda da: Her İsrailli annenin her gözyaşı için, bin Lübnanlı anne ağlamalı.

Yeter artık bu pinpon. Ortadoğu'da ölçülü tepkilerle ve hoşgörüyle kazanılmaz, delirmek gerekir. Yok etmek. Terörü ezmek."

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Anahtar Kelimeler:
İran Lübnan Orta Doğu abd
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