Dünya anlaşma beklerken İsrail'den şaşırtmayan hamle! "Tüm Lübnan yanmalı"

Washington-Tahran hattından gelen gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken İsrail cephesinden Lübnan'a çok sert hamleler gelmeye devam ediyor. İran ve ABD arasındaki mutabakat zaptıyla sağlanan geniş çaplı ateşkesi reddeden İsrail, tüm uyarılara rağmen Lübnan'daki yasa dışı operasyonlarını devam ettiriyor.
Ağır bombardıman dalgasına uyanan Lübnan'da 16 kişi öldü. İsrail'in hedefindeki Hizbullah ise ağır bir karşılık verdi.
İHA saldırısı sonucu 4 İsrail askeri araçlarında yanarak öldü. Aynı gün başka bir saldırıda 5 asker ağır yaralandı.
Yaşanan olay sonrası İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklamada bulundu.
"Her İsrailli annenin her gözyaşı için, bin Lübnanlı anne ağlamalı. Tüm Lübnan yanmalı!
Amerikalılara saygısızlık etmek istemem ama İsrail, bütün dünyaya evlatlarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin harcanamaz olduğunu netleştirmelidir. Bütün Lübnan yanmalı. En yüce görevimiz İsrail vatandaşlarını ve IDF askerlerini korumaktır ve bu taahhüt her türlü diğer husustan öncedir.
Başbakana söyledim, aramızdaki toplantılarda da: Her İsrailli annenin her gözyaşı için, bin Lübnanlı anne ağlamalı.
Yeter artık bu pinpon. Ortadoğu'da ölçülü tepkilerle ve hoşgörüyle kazanılmaz, delirmek gerekir. Yok etmek. Terörü ezmek."
על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור!— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 19, 2026
עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר. לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל…
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