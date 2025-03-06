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  4. ‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu! Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu! Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.03.2025 23:23
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Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti. Öztekin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti.

‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu! Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"DÜNYA BOŞTUR LO"

Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin
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