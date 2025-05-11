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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çarpıcı iddia, Zaharova paylaştı: "Avrupalı liderler uyuşturucu kullanıyor"

Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Görüntüde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor. Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bunun uyuşturucu olduğunu ve çok sayıda Avrupa liderinin uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çarpıcı iddia, Zaharova paylaştı: "Avrupalı liderler uyuşturucu kullanıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer yer alıyor.

MACRON ELİYLE SAKLIYOR

Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

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Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Almanya Rusya uyuşturucu macron
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