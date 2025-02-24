Dünya bu haberi konuşacak… Trump’tan tarihi hareket: Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor

Yunan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan’ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etti.

Dimokratia gazetesi, manşetten duyurduğu haberde, ABD hükümetinin Dedeağaç'taki üssün faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir gereklilik incelemesi başlattığını yazdı.

PUTİN VE ERDOĞAN’IN TALEBİ İDDİASI

Gelen bilgilere göre, Trump’ın verdiği bu kararın arkasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak taleplerinin olduğu öne sürülüyor. İddialara göre, Putin ve Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandırma yönünde istekte bulunmuş ve Trump da bu talebi yerine getirmiştir.

“TÜRKİYE'NİN BOĞAZLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÜÇLENDİRECEK”

Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer aldı.

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

“ÖNCE AMERİKA” ANLAYIŞI

Haberde, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalinin de Yunanistan'ın stratejik planlamalarını etkileyebileceği kaydedildi.

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapıldı. Haberde, Trump yönetiminin “önce Amerika” anlayışını benimsediği vurgulandı.

(AA)