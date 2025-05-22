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Dünya bu kararı konuşuyor! Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatı

Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da yapılan ateşkes müzakerelerinin ardından Vladimir Putin'den dikkat çeken bir karar geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırında tampon bölge oluşturulması talimatını verdi.

Dünya bu kararı konuşuyor! Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatı
Metin Yamaner

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırında "tampon bölge" oluşturulmasını emretti.

KURSK BÖLGESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret etmişti.

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Kurçatov şehrinde Kursk bölgesindeki şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantı da yapan Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezmişti.

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RUS ORDUSU KISA SÜREDE ELE GEÇİRMİŞTİ

Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos 2024'te girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını ve Ukrayna ordusunun bölgede mağlup edildiğini bildirmişti.

22 Mayıs 2025
22 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
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