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Dünya bu sözleri konuşuyor! ABD'den Rusya-Ukrayna açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam sürüyor. ABD cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio "Barış anlaşması yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

Dünya bu sözleri konuşuyor! ABD'den Rusya-Ukrayna açıklaması

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, askeri bir çözümü olmayan bir savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini belirtti.

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"ZAMAN VE KAYNAKLARIMIZI BUNA AYIRMAYA DEVAM EDEMEYİZ"

Bu sürecin son adımlarının en zor olduğunu dile getiren Rubio, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi.

Rubio, Rusya ve Ukrayna'yı olduklarından daha yakınlaştırdıklarını kaydederek, henüz hedefe tam olarak ulaşamadıklarına, bu haftanın kritik olacağına dikkati çekti.

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Savaşın "tek çözümünün" Rusya ve Ukrayna'nın "bir şeylerden vazgeçmesinin gerektiği bir müzakere olduğunu" dile getiren Rubio, barış anlaşmalarının güven esasında yapılmadığını vurguladı.

Rubio, Çin ile tarife gerginliği hakkında da Çinli şirketlerin ABD'de istediğini yapabildiğini ancak kendilerinin Çin'de aynısını yapmalarına izin verilmediğini savundu.

"BAŞKA ÜLKELER DE RAHATSIZ"

Çin'in yaptığının haksızlık olduğunu aktaran Rubio, sadece ABD'nin değil başka ülkelerin de bu konudan rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ABD Amerika Birleşik Devletleri
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