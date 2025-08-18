HABER

Dünya bu sözleri konuşuyor! Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için Alaska'dan sonra Beyaz Saray'da da bir zirve yapıldı. Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin de katıldığı toplantıda mikrofon kazası yaşandı. Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmeden "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dedi.

Recep Demircan

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için ABD'de kritik bir zirve yapıldı. ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı.

TRUMP: "BİR İKİ HAFTA İÇİNDE..."

İlk görüşme Trump ve Zelenskiy arasındaydı. Trump her şeyin iyi gitmesi durumunda Putin, Zelenskiy ve kendisinin de yer alacağı üçlü bir görüşme yapılabileceğini ifade etti.

İkili görüşme sonrasında Avrupalı liderlerle ortak basın açıklaması yapıldı. Trump bir veya iki hafta içinde anlaşmaya varılabileceğini aktararak toprak takasını tartışacaklarını aktardı.

MİKROFON AÇIK KALDI: "PUTİN BENİM İÇİN ANLAŞMA YAPACAK"

Zirvede mikrofon kazası yaşandı. Macron ile konuşan Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmeyip "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak" dedi.

18 Ağustos 2025
18 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

