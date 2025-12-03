Kuzey kutbu, coğrafi kuzey kutbu ya da karasal kuzey kutbu olarak isimlendirilmiştir. Dünyanın dönüş ekseninin yüzeyi ile kesiştiği kuzey yarım küredeki nokta kuzey kutbudur. Güney kutbu ise dünyanın dönme ekseninin yüzeyi ile kesiştiği diğer noktadır. Bu nokta Antarktika’da yer almaktadır. Güneş'e göre yaklaşık olarak 24 saatte bir dönen Dünya, uzak olan yıldızlara göre her 23 saat 56 dakika ve 4 saniyede bir dönmektedir. Ancak dünyanın dönüş hızının zaman içinde yavaşladığı tespit edilmiştir. Bu yüzden geçmişteki bir gün şimdikinden daha kısadır. Bu durumun nedeni ise Ay'ın Dünya'nın dönüş üzerinde yarattığı gelgit etkisi ile açıklanmaktadır.

Bilim insanları daha önceki yıllarda sürekli olarak gün içinde 86.400 saniyeden de yavaş dönen Dünya'nın 2020 yılından itibaren daha hızlı dönmeye başladığını fark etmişlerdir. Dünya'nın dönüşü 2022 yılının haziran ayında 24 saatin 1.59 milisaniye altında tamamlanması ile bir rekor kırmıştır. Bu eğilim sebebi ile dünya genelindeki mühendisler negatif artık saniye ile diğer olası zaman ölçüm önlemlerini tartışmaya devam etmektedirler.

Dünyanın hızındaki artışta; erimiş çekirdek, atmosferdeki karışık ve düzenli olmayan hareketler ile okyanusların etkili olduğu bilinmektedir. Muhtemel olarak dünyanın kutuplarındaki buzların erimesine sebep olan iklim değişiklikleri de dünyanın dönüş hızındaki artışın bir nedeni olmaktadır. Buz kütleleri dünya şeklinin ekvator çevresinde şişik ve basık bir küre olmasından da sorumlu tutulmaktadır.

Dünya durursa ne olur?

Dünya'nın kendi ekseni çevresindeki dönüşü bilim insanlarının yaptıkları açıklamalara göre günden güne yavaşlamaktadır. Bu yavaşlama çok hafif şekilde gerçekleştiği için Dünya üzerinde yaşayan canlılar tarafından fark edilmesi mümkün olmamaktadır. Buna karşılık yapılan gözlemler doğrultusunda Dünya'daki bir günün bir saat uzayabilmesi için şu anda yaşanmış olan yavaşlama hızının yaklaşık olarak 140 milyon yıl boyunca devam etmesi gerekmektedir.

Birçok insan Dünya'nın dönmesi tamamen durursa ne olacağını merak etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara ve araştırmalara göre Dünya bir anda durursa üzerinde yer alan her şeyin o andaki dönüş hızı ile doğuya doğru fırlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun nedeni ise Dünya'nın batıdan doğuya doğru saatte yaklaşık olarak 1600 kilometre hız ile dönüyor olmasıdır.

Dünya'ya bağlı olmayan her şeyin 1600 kilometre hız ile tek bir yöne doğru fırlatılması muhtemel olarak her şeyin sonunu getirecektir. Bu tür bir durumda kutup noktalarında duran kişilerin ve nesnelerin avantajlı olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu bölgelerde dönüş hızı neredeyse sıfıra yakındır. Eğer Dünya bir anda durursa burada yer alan kişilerin durumun farkına dahi varmayacağı da varsayılmaktadır.

Dünya aniden dönmeyi bırakırsa yaşanabilecek durumlardan biri de bir günün 365 gün sürmesidir. Bir günün 24 saat olmasının nedeni Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün 24 saat olmasıdır. Eğer Dünya durursa bir noktadan aynı noktaya 365 günde gelebilir. Bu da bir günün bir yıl sürmesi demektir.

Dünya'nın dönmesi biraz daha kademeli bir şekilde gerçekleşirse sonuçlar ve etkiler uzun bir süreçte meydana gelir. Ancak Dünya aniden durursa üzerindeki her şey fırlatılır. Bu da Dünyanın ve her şeyin yok olması anlamına gelmektedir.