Dünya gündemine oturan kare! Netanyahu'nun telefonunda dikkat çeken 'bant' detayı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı dünya gündemine oturdu. Netanyahu'nun arabaya bineceği sırada çekilen fotoğrafta telefonunun kamerasını bantla kapattığı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde viral olan fotoğraf hakkında 'güvenlik' endişesi yorumları yapıldı.

Dünya gündemine oturan kare! Netanyahu'nun telefonunda dikkat çeken 'bant' detayı
Doğukan Akbayır

Netanyahu'nun telefonla konuştuğu sırada çekilen fotoğrafı dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf görenlere aynı soruyu sordurdu: Neden?

Dünya gündemine oturan kare! Netanyahu nun telefonunda dikkat çeken bant detayı 1

DİKKAT ÇEKEN BANT DETAYI

Netanyahu bir araca bineceği sırada telefonla konuştuğu görülen fotoğrafta telefondaki bant detayı dikkat çekti.

Telefonun kamera kısmına çekilmiş bir bant olduğu tespit edilmesinin ardından fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Netanyahu'nun telefonundaki bantın güvenlik amacıyla takıldığı iddia edildi.

netanyahu telefon
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

