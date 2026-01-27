Dünya gündemine oturan kare! Netanyahu'nun telefonunda dikkat çeken 'bant' detayı

Netanyahu'nun telefonla konuştuğu sırada çekilen fotoğrafı dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa süre içerisinde yayılan fotoğraf görenlere aynı soruyu sordurdu: Neden?
Netanyahu bir araca bineceği sırada telefonla konuştuğu görülen fotoğrafta telefondaki bant detayı dikkat çekti.
Telefonun kamera kısmına çekilmiş bir bant olduğu tespit edilmesinin ardından fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Netanyahu'nun telefonundaki bantın güvenlik amacıyla takıldığı iddia edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum