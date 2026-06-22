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Dünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti

Dünyanın gözü İsviçre'de yapılan ABD-İran müzakeresindeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidi kriz çıkartsa da iki ülke arasındaki ilk tur görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerde Lübnan ve Hürmüz Boğazı konusu başta olmak üzere önemli başlıklar masaya yatırıldı. Pakistan ve Katar tarafından yapılan açıklamada, "Daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir" denildi. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü.

Dünya'nın gözü İsviçre'deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti

ABD ve İran heyetlerinin İsviçre’nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu sona erdi. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, "Luzern Gölü Zirvesi"nin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya nın gözü İsviçre deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti 1

ÜST DÜZEY KOMİTE KURULACAK

Tarafların arabuluculuk sürecine siyasi gözetim sağlayacak bir Üst Düzey Komite'nin kurulması konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, "Başmüzakereciler, düzenli olarak Üst Düzey Komite'ye rapor sunacak; nükleer meselesi, yaptırımlar, Mutabakat Zaptı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan izleme ve anlaşmazlık çözüm grubunun yanı sıra diğer konulara odaklanan çalışma gruplarına başkanlık edeceklerdir" denildi.

Dünya nın gözü İsviçre deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti 2

HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI! İLETİŞİM HATTI OLUŞTURULDU

Üst Düzey Komite’nin, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılmasına yönelik bir yol haritası üzerinde uzlaşarak daha kapsamlı teknik görüşmelerin temelini attığı aktarılan açıklamada, "Buna ek olarak, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla, kazaların ve iletişim hatalarının önlenmesi için Mutabakat Zaptı’nın 5. paragrafında belirtilen süre boyunca taraflar arasında bir iletişim hattı oluşturulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Dünya nın gözü İsviçre deydi! Tarihi ABD-İran zirvesinde ilk tur görüşmeleri 18 saatte bitti 3

LÜBNAN KONUSU MASAYA YATIRILDI

Görüşmelerde Lübnan’daki askeri operasyonların sona ermesine yönelik adımların da ele alındığı belirtilerek, "Taraflar, Mutabakat Zaptı uyarınca Lübnan’daki askeri operasyonların sona erdirilmesini sağlamak amacıyla, taraflar ile Lübnan Cumhuriyeti arasında ve arabulucuların kolaylaştırıcılığında bir çatışma önleme mekanizmasının kurulması konusunda mutabık kalmıştır" denildi.

MÜZAKERELER HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Müzakerelerin hafta boyunca Burgenstock kasabasında devam edeceği belirtilerek, "Arabulucu taraflar, nihai bir anlaşmaya varılması hedefiyle müzakerelerin yapıcı bir atmosferde devamı için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı sürdürecektir. Katar ve Pakistan; diplomasiye ve çatışmanın barışçıl çözümüne olan bağlılıklarından ötürü ABD ve İran’a en içten takdirlerini sunar. Arabulucu taraflar ayrıca, devam eden müzakerelere verdikleri kesintisiz destek ve değerli katkılardan dolayı kardeş ve dost ülkeleri takdir etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TRUMP TEHDİT ETTİ, İRAN'DAN YANIT GELDİ: "CİDDİYE ALMIYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ise görüşmeye damga vurmuştu. Trump'ın tehdit içerikli açıklamalarının ardından İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Tehditleri bir sonuca ulaşsaydı bugünkü çaresizliğe düşmeyeceklerini hiç düşünmüyorlar mı? ABD’lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz.” ifadelerini kullandı. Taraflar arasındaki ilk tur görüşmeleri ise yaklaşık 18 saat sürdü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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