Dünya nükleer alarmdayken Kim Jong-un sahneye çıktı: "Baş düşman" ilan edip rest çekti

ABD/İsrail - İran savaşıyla Orta Doğu yangın yerine döndü. Nükleer silah kullanılması olasılığı küresel çapta bir endişe yaratırken Kim Jong-un, nükleer gücüyle gözdağı verdi. Kuzey Kore lideri, ülkesinin nükleer güçlerini kalıcı biçimde güçlendireceğini ve Güney Kore’yi “baş düşman” olarak gördüğünü açıkladı.

"NÜKLEER GÜÇ EKONOMİK KALKINMA İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Reuters'ın devlet medyası KCNA’dan aktardığına göre; Kim, pazartesi günü parlamento yaptığı konuşmada politika önceliklerini ortaya koydu. Pyongyang’ın nükleer silaha sahip bir devlet statüsünün geri döndürülemez olduğunu belirten Kim, “öz savunmaya dayalı nükleer caydırıcılığın” genişletilmesinin ulusal güvenlik, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Nükleer silahsızlanmanın ekonomik kazanımlar ya da güvenlik garantileri karşılığında müzakere edilebileceği fikrini reddeden Kim, Kuzey Kore’nin hem nükleer kapasitesini koruyup hem de kalkınmayı sürdürebileceğini zaten kanıtladığını ifade etti.

Kim, “Egemen devletlerin haysiyetlerinin ve haklarının tek taraflı güç ve şiddet kullanımıyla acımasızca ihlal edildiği mevcut dünya gerçekliği, bir devletin varlığının ve barışın gerçek güvencesinin ne olduğunu açıkça gösteriyor” diyen konuştu.

Kim ayrıca nükleer silahların savaşı caydırdığını ve devletin kaynaklarını ekonomik büyüme, inşaat ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönlendirmesine imkân sağladığını söyledi.

"GEREKİRSE BAŞKALARINI TEHDİT EDEBİLİRİZ"

Kim, ABD ve müttefiklerini Kore Yarımadası çevresine stratejik nükleer unsurlar konuşlandırarak bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı. Ancak Kuzey Kore’nin artık kendisini tehdit altında bir ülke olarak görmediğini, gerektiğinde başkalarını tehdit edebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

GÜNEY KORE “BAŞ DÜŞMAN” İLAN EDİLDİ

Kim Jong-un, Güney Kore’nin artık “en düşman devlet” olarak tanımlandığını belirterek, Seul’ün Kuzey Kore’nin egemenliğini ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişiminin “tereddütsüz ve acımasızca” karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ofisi Blue House ise Kim’in sözlerini “barış içinde bir arada yaşama açısından istenmeyen” ifadeler olarak nitelendirdi. Yonhap haber ajansına göre açıklamada, Kore Yarımadası’nda karşılıklı güvenlik ve refahın ancak diyalog ve iş birliğiyle sağlanabileceği vurgulandı.

EKONOMİDE BEŞ YILLIK MODERNİZASYON PLANI

Kim, güvenlik politikalarının yanı sıra ekonomik önceliklere de değinerek yeni bir beş yıllık kalkınma planının eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Parlamento oturumunda anayasa değişiklikleri kabul edildi ve yeni beş yıllık ekonomik planı onaylayan yasalar çıkarıldı.

Milletvekilleri ayrıca 2026 yılı bütçesini de onayladı. Buna göre savunma harcamalarının toplam bütçenin %15,8’ine çıkarıldığı ve nükleer caydırıcılık ile savaş kapasitesinin artırılmasına açık şekilde kaynak ayrıldığı belirtildi.

PUTİN'DEN TEBRİK MESAJI

Oturumda ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gönderdiği tebrik mesajı da okundu. Putin mesajında Kim’in liderliğini överken, Moskova ile Pyongyang arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirileceğini ifade etti.