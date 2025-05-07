Dünya o Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor! Bayrağı indirdi, ayaklarını sildi ve yaktı...

Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun, Sanayi Bakanlığı'na resmi bir ziyarette bulundu. Braun'un ziyareti sırasında Avrupa Birliği'ne yönelik gerçekleştirdiği protesto dünya gündeminde deprem etkisi yarattı. İşte o protesto!

BAYRAĞI İNDİRDİ, AYAKLARINI SİLDİ, YAKTI...

Katowice şehrinde düzenlenen ziyaret sırasında AB bayrağını önce yere indirip ardından ise ayaklarını silen Braun'un tepkisi gündem oldu.

Braun'un protestosu bununla da sınırlı kalmadı.

Precz z eurokomuną! Tu jest Polska 🇵🇱 pic.twitter.com/e0PLoXlZJA — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 6, 2025

"BURASI POLONYA, BRÜKSEL DEĞİL"

Ziyaret sonrası AB bayrağını yakan Braun'un bu protestosu tepki topladı.

Tu jest Polska 🇵🇱 nie Bruksela! pic.twitter.com/MxGOoaufUe — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 6, 2025

Braun protestosunu sosyal medya hesabından "Burası Polonya, Brüksel değil" notuyla paylaştı.