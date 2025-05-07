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Dünya o Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor! Bayrağı indirdi, ayaklarını sildi ve yaktı...

Polonya’da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun'un sosyal medyada paylaştığı bir video dünya gündemine oturdu. Braun'un, Avrupa Birliği'ni hedef aldığı protestosunda AB bayrağını gönderden indirdikten sonra ayakkabılarını sildiği ve ardından ise bayrağı yaktığı anlar büyük yankı uyandırdı.

Dünya o Cumhurbaşkanı adayını konuşuyor! Bayrağı indirdi, ayaklarını sildi ve yaktı...
Doğukan Akbayır

Polonya'da cumhurbaşkanı adayı Grzegorz Braun, Sanayi Bakanlığı'na resmi bir ziyarette bulundu. Braun'un ziyareti sırasında Avrupa Birliği'ne yönelik gerçekleştirdiği protesto dünya gündeminde deprem etkisi yarattı. İşte o protesto!

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BAYRAĞI İNDİRDİ, AYAKLARINI SİLDİ, YAKTI...

Katowice şehrinde düzenlenen ziyaret sırasında AB bayrağını önce yere indirip ardından ise ayaklarını silen Braun'un tepkisi gündem oldu.

Braun'un protestosu bununla da sınırlı kalmadı.

"BURASI POLONYA, BRÜKSEL DEĞİL"

Ziyaret sonrası AB bayrağını yakan Braun'un bu protestosu tepki topladı.

Braun protestosunu sosyal medya hesabından "Burası Polonya, Brüksel değil" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Polonya Protesto
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