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Dünya o görüntüyü konuşuyor! Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Vietnam ziyareti sırasında kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gündem olan görüntülerle ilgili konuştu. Macron "Bu sadece bizim sık sık yaptığımız şakalaşmalardan biriydi. Bu tür görüntüler yanlış yorumlanıyor. Herkesin sakin olması gerekiyor" dedi.

Dünya o görüntüyü konuşuyor! Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Cansu Akalp

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntü dünya gündemine bir numaradan giriş yaptı.

MACRON'UN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI

Associated Press ajansı tarafından Hanoi Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde Brigitte Macron'un kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor.

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara el sallaması da dikkatlerden kaçmadı.

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"GEZEGENSEL FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Kameralara yansıyan görüntülerle ilgili konuşan Macron, “Eşimle sadece şakalaşıyorduk. Gerçekten, sadece eğleniyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel felakete dönüştü” ifadelerini kullandı.

Macron'un yakın bir arkadaşı, olayı bir çiftin zararsız "ağız dalaşı" olarak tanımlamıştı.

Başka bir kaynak ise gazetecilere "Başkan ve eşinin geziye başlamadan önce son bir kez şakalaşarak stres attıkları bir andı" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam macron
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