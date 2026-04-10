Dünya Romanlar günü coşkuyla kutlandı

8 Nisan Dünya Romanlar Günü, Düzce Roman Kültür Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi de etkinliğe destek oldu. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde kutlama yapıldı.

Etkinliğe, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve kamu kurum müdürleri katıldı. Çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından, Düzce Valiliği Roman Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Sibel Gün Çabuk bir konuşma yaptı.

Sibel Gün Çabuk, 8 Nisan'ın tarihsel önemine vurgu yaptı. Bugün, kardeşliğimizin sembolüdür dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çocuk ve gençler müzik performansı sergiledi. Etkinlik, Roman oyun havalarıyla devam etti. Kutlama, coşku ve eğlence doluydu.



