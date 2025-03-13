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Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
13.03.2025 10:22
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Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilme çabaları devam ederken ABD medyasının paylaştığı Rusya'ya ait gizli belgeler dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Belgelerde Putin kısa sürede barışı onaylamıyor ve savaşı 2026'ya kadar sürdüreceği öne sürülüyor. Öte yandan Ukrayna için de 'hükümütin tamamen dağılmasını' planlıyor.

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

ABD basınına yansıyan 'gizli belgeler' Rusya-Ukrayna savaşının devam edeceğini işaret ediyor. Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek gizli belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

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MÜZAKERE TEHLİKEDE Mİ?

Amerikan gazetesi Washington Post tarafından görülen gizli belgelerden birinde Rus lider Vladimir Putin'e, ABD ile dünyanın geri kalanı arasındaki gerginliği tırmandırması tavsiyesinde bulunuldu. Bu hamle ile ABD'nin Ukrayna'da barış anlaşmasındaki müzakere pozisyonunun zayıflatılabileceği öne sürüldü.

GÖZLER RUSYA'DA

ABD şu anda Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapıyor. Başkan Donald Trump, Amerikan heyetinin Kremlin'e olası bir ateşkes planını sunmak üzere Moskova'ya uçtuğunu açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören öneri henüz Rusya tarafından kabul edilmedi.

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BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN BİR HAFTA ÖNCE

Ancak Washington Post'un ele geçirdiği Kremlin bağlantılı belgeler, Rusya'nın en azından Şubat ayından bu yana barışı baltalamak için çalıştığını gösteriyor.

Bu belgelerin, ABD ile Rusya'nın Suudi Arabistan'da barış görüşmelerine başlamasından bir hafta önce kaleme alındığı aktarılıyor.

GERGİNLİK POLİTİKASI

Ukrayna'daki operasyonları denetleyen güvenlik servisi bölümü olan FSB'nin Beşinci Servisi için yazılan belge, Rusya'nın ABD ile hem Çin hem de AB arasındaki gerginliği tırmandırarak kendi konumunu nasıl güçlendirebileceğini ortaya koyuyor.

ABD, 25 Şubat'ta BM'de yapılan oylamada iki kez Rusya'nın yanında yer alarak, ABD dış politikasının tam tersini yaptı.

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"UKRAYNA HÜKÜMETİ TAMAMEN DAĞILMALI"

Belgelerde ayrıca, tüm bunlar yaşanırken Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut hükümetin 'tamamen dağıtılması' yönünde de çalışması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca Kremlin'in, Ukrayna'da barış gücü bulunması planlarını reddetmesi gerektiği, zira bu tür güçlerin 'ciddi bir Batı etkisi' altında olacağı ileri sürülüyor.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etme planlarının 'kesinlikle kabul edilemez' olduğu belirtilen belgede, Ukrayna'nın 1 milyonluk ordusunun mevcut kapasitesinde tutulmasının da kabul edilemez olduğu ifade edildi.

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BARIŞ İÇİN 2026 İŞARET EDİLDİ

Belgede, Trump'ın Ukrayna'da 100 gün içinde bir barış anlaşmasına varılması yönündeki ön planlarının 'gerçekleştirilmesinin imkansız' olduğu belirtilerek, barışın '2026'dan önce olamayacağı' ifade edildi.

Kremlin kaynaklarına göre Putin, Ukrayna'da daha fazla toprak ele geçirebilmek için barış sürecini uzatmak istiyor.

13 Mart 2025
13 Mart 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

"PUTİN'İN BUNA ONAY VERMESİ ZOR"

Rusya Devlet Başkanı, 30 günlük aranın 'kabul edilemez' olduğunu düşünüyor ve kendi mantıksız talepleriyle barış görüşmelerini engellemesi bekleniyor.

Putin'in kozların çoğunluğunu elinde tuttuğu göz önüne alındığında, Rus yetkililer onun bu çabada başarılı olabileceğine inanıyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Rus kaynak, "Putin'in bu haliyle buna onay vermesi zor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna savaş abd putin
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