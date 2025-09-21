HABER

Dünya Temizlik Günü'nde Sarıkamış'ta gençlerden örnek davranış

Sarıkamış'ta gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, doğayı korumak için seferber oldular.

Sarıkamış’ta bir araya gelen gençler, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde toplanan bu gençler, Acısu Ormanlık alanında temizlik yaptı.

Kars Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nin gönüllüleriyle Sarıkamış Gençlik Merkezi personeli de etkinliğe katıldı.

Gençler, ormanlık alanda çöpleri toplayarak poşetlere doldurdular.

Ormanlık alanın temizlenmesi, gençlerin örnek davranışları ile mümkün oldu. Yetkililer, vatandaşlardan çöpleri rastgele atmamalarını istedi.

Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, gençlerin çevre temizliği için buluştuklarını belirtti.

Turan, Gençlik Merkezleri’nin gönüllü gençleri ile birlikte çevre bilinci oluşturmak istediklerini ifade etti.

Etkinlikte, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da gönüllü gençlere eşlik etti.

