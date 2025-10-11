HABER

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya’da başladı

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenleniyor.

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na 38 ülkeden 143 sporcu katıldı. Türkiye'den ise 7 sporcu yer aldı. Alanya semalarında renkli görüntülere sahne olan şampiyona boyunca sporcular, belirlenen hedef noktaya en hassas inişi gerçekleştirmek için mücadele edecek. 9 Ekim'de başlayan şampiyona 19 Ekim'de sona erecek.

"3 SPORCUMUZ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA"

Alanya'da düzenlenen şampiyonada 3 sporcuları olduğunu söyleyen Alanya Havacılık Spor Kulübü Başkanı Ergun Ulu, "9-19 Ekim tarihleri arasında Alanya'da Kategori 1 dediğimiz Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın başlangıcını, bugün itibarıyla startını verdik. 38 ülke, 143 sporcu katıldı. Şu an her şey çok güzel. Organizasyonda herhangi bir eksiğimiz yok. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan uçuşlarla beraber yarışmanın birincileri seçilecek. Önemli olan burada güzel, kazasız belasız Fair-play çerçevesi içerisinde yarışmayı bitirmek. Bu milli takımlar düzeyinde, her ülke kendi milli takımını gönderiyor. Bizim milli takımımız da burada 7 sporcuyla yarışıyor. Alanya Havacılık Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen iki sporcumuz mevcut. Toplamda 3 sporcumuz var ama kendi çekirdekten yetiştirdiğimiz 2 genç sporcumuz var. Alanya Havacılık Spor Kulübü'nde 3 sporcu bugün milli takımı temsil ediyor. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Bu konuda Alanyaspor'un da büyük destekleri oldu. Bu çocukların gelişiminde Alanya Belediyemizin büyük destekleri hala devam etmekte. En önemlisi bu organizasyonun yapılmasında Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanımız Emre Şahin'e buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Büyük desteklerinden dolayı Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da ayrıca teşekkür ediyoruz, her dakikasını takip ettiler. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarışmayı sonlandıracağız" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

