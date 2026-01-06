HABER

Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırdı! Toksin riski endişe yarattı

Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden Nestlé, SMA marka bebek maması ürünlerinde toksin şüphesi nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Isıya dayanıklı olduğu belirtilen cereulide adlı maddenin bulunma ihtimali üzerine alınan kararın, şu ana kadar doğrulanmış bir sağlık vakası olmamasına rağmen “önlem amaçlı” uygulandığı bildirildi.

Cansu Akalp

Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Nestle, bazı parti numaralarına sahip SMA marka bebek maması ve devam sütleri için geri çağırma kararı aldı. Şirket, söz konusu ürünlerin olası bir toksin riski taşıyabileceğini belirterek tüketicilere bu ürünleri kullanmamaları çağrısında bulundu.

SÜREÇ BAŞLATILDI!

Nestle tarafından yapılan açıklamada, bazı ürünlerde mide bulantısı, kusma ve karın kramplarına yol açabilen bir toksinin bulunma ihtimalinin tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda, önleyici bir adım olarak geri çağırma süreci başlatıldı.

Geri çağırma kapsamında olan ürünlerin parti numaraları, Nestle ile birlikte İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamalarda, ürünlerde "cereulide" adlı toksinin bulunabileceği uyarısı yapıldı.

Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırdı! Toksin riski endişe yarattı 1

FSA’dan yapılan değerlendirmede, söz konusu toksinin yüksek ısıya karşı dirençli olduğu vurgulanarak, "Cereulide, pişirme, kaynar su kullanımı ya da mama hazırlanması sırasında etkisiz hale gelmesi pek mümkün olmayan bir toksindir. Tüketilmesi halinde belirtiler kısa sürede ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verildi.

NESTLE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Nestle ise şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bildirilmediğini açıkladı. Şirket, İngiltere ve İrlanda’daki tüketiciler için iade ve geri ödeme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla özel destek hatları oluşturulduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasında geri çağırma kararının tamamen önleyici nitelikte olduğu vurgulanarak, "Ürün kalite ve güvenlik standartlarımız doğrultusunda, aşırı ihtiyat gereği bu gönüllü geri çağırma sürecini başlattık" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Nestle sma
