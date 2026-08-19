Dünyaca ünlü üniversite bu skandalla çalkalanıyor! Cesetleri karaborsada satmışlar

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Harvard, tıp araştırmalarında kullanılmak üzere bağışlanan insan bedenlerinin parçalanarak karaborsada satıldığı skandalı ardından açılan davalarda 53 milyon dolarlık anlaşmayı kabul etti.

Harvard Tıp Fakültesi’nin (HSM) eski morg yöneticisi Cedric Lodge’nun bağışlanan kadavralardan izinsiz aldığı insan bedeni parçalarını sattığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından ailelerin üniversiteye karşı açtığı davaların, mahkemenin anlaşmayı onaylaması halinde sona ermesi bekleniyor.

HARVARD 53 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Boston’daki bir mahkemeye pazartesi günü sunulan anlaşma Harvard Tıp Fakültesi'ne karşı açılan davaları kapsıyor.

Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması durumunda Harvard, mağdur aileler için milyonlarca dolarlık tazminat fonlar oluşturacak.

Davaların merkezinde ise Harvard’ın eski morg yöneticisi 58 yaşındaki Cedric Lodge’un yıllarca sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler yer alıyor.

KADAVRALARDAN PARÇALAR ALIP İNTERNETTEN SATTI

Lodge’un 2018-2021 yılları arasında, tıp eğitimi ve araştırmaları için bağışlanan kadavralardan izinsiz şekilde parçalar aldığı ve bunları internet üzerinden sattığı öne sürüldü.

Savcılığın iddianamesine göre, Lodge Harvard Tıp Fakültesi’ndeki Anatomical Gifts Program’nın yöneticiliğini yaptığı dönemde bağışlanan kadavraları parçaladı.

Lodge ve eşi elde ettikleri insan bedeni parçalarını Pennsylvania ve Massachusetts’teki alıcılara sattı.

6 SUÇ ORTAĞI İLE BİRLİKTE SUÇLANDI

Lodge ve Harvard Üniversitesi ile bağlantısı bulunmayan 6 suç ortağı 2025 yılında suçlandı ve suçlarını kabul etti.

Cedric Lodge geçen aralık ayında sekiz yıl hapis cezasını çarptırılırken eşi hakkında ise 1 yıl bir gün hapis cezası verildi.

BAĞIŞLANAN BEDENLER TIP EĞİTİMİNDE KULLANILIYORDU

Harvard Tıp Fakültesi’ne bağışlanan insan bedenleri, öğrencilerin tıbbi prosedürleri öğrenmesi ve uygulaması amacıyla kullanılıyor. Eğitim ve araştırma sürecinin tamamlanması ardından ralar genellikle yakılıyor. Küller daha sonra ailelerine teslim ediliyor ya da üniversitenin tıp fakültesine ait mezarlıklara defnediliyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından aileler 2023 yılında Harvard’da karşı dava açtı. Aileler üniversitenin Lodge’nun faaliyetlerini uzun süre fark etmediğini veya gerekli önlemleri almadığını ileri sürdü.

DAVALAR YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Ailelerin açtığı davalar ilk aşamada eyalet mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Massachusett Yüksek Yargı Mahkemesi geçen sonbaharda davaların yeniden görülmesinin önünü açtı.

Taraflar arasında varılan 53 milyon dolarlık anlaşmanın Boston’daki mahkeme tarafından onaylanması halinde Harvard Tıp Fakültesi’ne karşı yürütülen davalar sonuca bağlanacak.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Harvard Tıp Fakültesi Dekanı George Daley ile Tıp Eğitimi Dekanı Bernard Chang tarafından imzalanan mektupla üniversite Lodge’un yaptıklarına tepki gösterdi. Mektupta Lodge’nin eylemlerinin ahlaken kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi.