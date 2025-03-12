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Dünyada bir ilk: Yapay kalple 100 gün hayatta kalmayı başardı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 10:12
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Avustralya'da kalp yetmezliği çeken bir adam, yapay kalp implantıyla 100 gün hayatta kalarak dünya tıp tarihine geçti. 40'lı yaşlarındaki hasta başarılı operasyonun ardından, bağışçıdan alınan gerçek bir kalp nakli ile sağlığına kavuştu.

Dünyada bir ilk: Yapay kalple 100 gün hayatta kalmayı başardı!

Avustralya Sydney'den 40'lı yaşlarındaki bir adam, yapay kalple 100 gün hayatta kalarak tıp tarihine geçti. Her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle mücadele ederken, yalnızca 6 bin kişi uygun bir donör kalp bulabiliyor. Kalp yetmezliği çeken hastalar için BiVACOR, organ bağışına alternatif olabilecek bir çözüm sunuyor.

İNSAN KALBİNİN YERİNİ TAMAMEN ALABİLİYOR

The Guardian'da yer alan habere göre; Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından icat edilen BiVACOR total yapay kalp, sağlıklı bir kalbin doğal kan akışını taklit ediyor. Bu cihaz insan kalbinin yerini tamamen alabilen dünyanın ilk implante edilebilir döner kan pompasıdır.

Henüz klinik araştırmanın erken aşamalarında olan implant, genellikle diğer rahatsızlıkların (en sık kalp krizi ve koroner kalp hastalığı, ancak diyabet gibi diğer hastalıklar da) kalbe zarar vermesi veya kalbin vücuda etkili bir şekilde kan pompalayamamasına neden olması sonucu gelişen son evre biventriküler kalp yetmezliği olan hastalar için tasarlanmıştır.

Avustralya hükümeti de, bu teknolojiyi geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir destek programı başlattı.

100 GÜNLÜK REKORA İMZA ATTI

Avustralya Yeni Güney Galler'den ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki hasta, ciddi kalp yetmezliği çekiyordu ve Avustralya'da ilk, dünyada ise altıncı kez tam yapay kalp takılan kişi olmak için gönüllü oldu. Avustralyalı hasta, Kasım 2024'te Sidney'deki St Vincent Hastanesi'nde, kardiyotorasik ve nakil cerrahı Paul Jansz'ın yönettiği altı saat süren bir operasyonla BiVACOR yapay kalp nakli oldu.

Daha önce denenen ilk beş implant geçen yıl ABD'de gerçekleştirildi ve hepsine hastaneden taburcu olmadan önce donör kalpleri takıldı; implant ile nakil arasındaki en uzun süre 27 gün oldu. Ancak Avustralya’daki hasta, 100 gün boyunca tamamen yapay bir kalp ile hayatta kalarak önemli bir rekora imza attı.

Şubat ayında taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör kalp bulup başarılı bir nakil operasyonu geçirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Prof. Paul Jansz, bu tıbbi başarıyı “yıllarca üzerinde çalıştıkları bir hayalin gerçekleşmesi” olarak tanımlarken, Prof. Chris Hayward ise BiVACOR’un kalp yetmezliği tedavisinde uluslararası bir devrim yaratacağına vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Avustralya Kalp‎
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