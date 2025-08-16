Dünyada çok az rastlanan olay: Türkiye'de ilk kez görüldü!

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Sert, kamuoyunda siyam ikizi olarak adlandırılan yapışık ikizlerin çok nadir de olsa kaplumbağalarda da görüldüğünü belirterek, "İnsanlarda zaten bilinen bir olaydı. İsmi de Siyam'dan gelen iki yapışık ikizi dünyada tanınmasıyla ortaya çıkan bir isim. Aslında yapışık ikiz deniyor bunlara. İsminin anlaşıldığı gibi ikiz olan bireylerin ayrılamaması sonucu ortaya çıkıyor" dedi.

UZAMANLARCA DİKKATLE İNCELENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayı ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin uygun görüşüyle yürütülen "Antalya, Manavgat Kıyısında Deniz Kaplumbağalarının (Caretta caretta & Chelonia mydas) İzlenmesi ve Korunması" projesi kapsamında gerçekleşen gözlem, uzmanlarca dikkatle inceleniyor.

CANLI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Bir döllenmiş yumurtanın tek bir hücreden oluştuğu için canlının oluşması o hücrenin çoğalmasıyla olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr.Hakan Sert, "Fakat çoğalmadan önce bu yumurta, döllenmiş yumurta ikiye bölünürse ikiz, dörde bölünürse dördüz olur.

Buradaki sıkıntı şu, bunlar döllenmiş yumurta ikiye bölünmek üzereyken ayrılamamışlar ve yarısı birleşik olarak kalmış. Şu anda burada gördüğümüz caretta carettanın özelliği canlı olarak ele geçmesi. Canlı olmayan çok sayıda yavru görüyoruz ayrılmamış, ölü kalmış yuvada" diye konuştu.

DÜNYADA 3-4 KEZ RASTLANDI

Siyam ikizi carettayı DEKAFOK ekibinin her gün araştırma yaptıkları için ölmeden yakalayabildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Sert şöyle devam etti: "Dünyada bu tür vakalara 3-4 tane rastlanmıştır. Bu da o yüzden çok ilgi çekti. Araştırmalarımız devam ediyor. Bunların hangi organlarının birleşik olduğunu bakıyoruz. Şimdi bazen kafaları birleşik oluyor, bazen omurgaları birleşik oluyor.

Eğer bu tür bir omurga birleşimi varsa ayıramayız ölür bunlar, ama mesela karaciğerleri birleşikse karaciğerden ikiye bölüp ayırabiliriz. Karaciğer kendini yenileyen bir organ. O tarz bir daha böyle hayati olmayan bir organ birleşikse yapılabilir, hayatta kalma şansları var ama benim tercihim, benim kendi fikrim bir doğacı olarak bunları doğaya bırakılması, bu halde doğaya bırakılması. Hayatta kalırlarsa kalınır, kalmazlarsa da artık doğanın kuralı olalım diye kabul etmek zorundayız"

(İHA)