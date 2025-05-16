Dünyada doktor olmayan ilk klinik açıldı: Sağlıkta yapay zeka dönemi başladı! Bu kliniğe gittiğinizde sizi bir doktor değil, yapay zeka karşılıyor

Suudi Arabistan’ın bir sağlık grubu ile iş birliği yaparak Nisan 2025’te kapılarını açan bu klinik, geleneksel sağlık hizmetlerinden çok farklı bir deneyim sunuyor.

“DR. HUA”

Klinikte, hastalar fiziksel bir doktor yerine “Dr. Hua” adı verilen yapay zeka tabanlı bir sanal doktorla muayene oluyor. Süreç, bir insan doktora gidildiğinde yaşananlara oldukça benziyor: Hastalar, semptomlarını bir tablet üzerinden sisteme giriyor. Dr. Hua, bu bilgileri analiz ederek ek sorular soruyor ve klinikte görevli personelin yardımıyla çekilen röntgen, kan testi veya kalp elektrosu gibi tıbbi verileri inceliyor.

İNCELEME TAMAMLANINCA SÜREÇ NASIL DEVAM EDİYOR?

İnceleme tamamlandığında, Dr. Hua bir teşhis koyuyor, tedavi planı oluşturuyor ve gerekli reçeteyi hazırlıyor. Ancak, mevcut düzenlemeler gereği, bu plan ve reçete bir ‘insan doktor’ tarafından imzalanıp onaylanıyor.

Klinikte bulunan ‘insan doktorun’ asıl görevi ise yapay zekanın anında müdahale edemeyeceği acil durumlar için hazır bulunmak.

HATA PAYI %0.3’TEN AZ

Synyi AI, klinikte kullanılan yapay zeka sisteminin güvenilirliğini kanıtlamak için kapsamlı testler gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre, test sürecinde Dr. Hua’nın teşhislerinde hata payı %0.3’ten daha az.

Synyi AI’ın CEO’su Zhang Shaodian, bu başarının arkasında yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının olduğunu vurguluyor. Zhang, "Yapay zeka eskiden doktorlara yardımcı olmak için kullanılıyordu. Şimdi ise yapay zekanın teşhis koyma ve hastaları doğrudan tedavi etmesinin son adımını atıyoruz" dedi.

ŞU AN PİLOT AŞAMADA

Klinik, şu anda pilot aşamada ve henüz tam kapasiteyle çalışmıyor. Dr. Hua, şimdilik sadece solunum yolu hastalıklarını teşhis edebiliyor. Astım, farenjit, bronşit gibi yaklaşık 30 farklı solunum yolu rahatsızlığını tespit edebildiği belirtildi.

2026 HEDEFLERİ NEDİR?

Şirket tarafından, 2026 itibarıyla Dr. Hua’nın 50 farklı solunum yolu hastalığının yanı sıra mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile cilt hastalıklarını da teşhis edebileceği belirtiliyor.