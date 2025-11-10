Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldı

Azerbaycan'da "Bir Millet, İki Devlet" Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından anıtın yakınında bulunan büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Akgün, anıta çelenk bıraktı, törende İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, törende yaptığı konuşmada, saygı, rahmet ve minnetle andıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca büyük bir komutan değil ülkesinin geleceğini imkansızlıklar içindeyken bile görebilen sıra dışı devlet adamı ve millet inşa edici lider olduğunu söyledi.

Atatürk'ün zaferden önce umudu, umuttan önce de millete olan güveni inşa ettiğini belirten Akgün, "Milletini ortak bir ideal etrafında birleştiren ve bu ideali cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, sadece özgür bir vatan değil düşünce, sorgulayan ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen bir toplum idealidir." dedi.

Akgün, Azerbaycan'da anma etkinliği yapmalarının ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir.' sözü ile Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' şiarı, iki ülkenin kaderinin, duygusunun ve yolunun bir olduğunu göstermektedir. Bu kardeşlik, yalnızca tarihsel bir bağ değil bugün ve yarın için ortak yürüyüşümüzün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü anmanın sadece hatırlamak olmadığını, mirasına sahip çıkmanın ve geleceğe taşımanın sorumluluğu olduğunu belirten Akgün, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyacaklarını, yaşatacaklarını ve daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri ile Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarının da katıldığı törende konuşan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının yıl dönümünde saygı ve şükran ile anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğinin yokluk içindeki bir mücadelenin güçlü bir devlete ve bağımsız bir geleceğe dönüşmesini sağladığını kaydeden Ulutaş, şunları aktardı:

"Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere geçmişten geleceğe uzanan bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bugün bu emaneti, birlik ve dayanışma içinde, daha ileriye taşıma hedefi ile çalışıyoruz. Hepimizin katılımı ve emeğiyle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Hedeflerimize güvenle ilerlemek, ortak sorumluluk ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır."

Konuşmasının sonunda Ulutaş, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anarak, ruhlarının şad olmasını diledi.

Törende Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Sümeyye Özer de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

ÇİN'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve ailelerinin katıldığı tören düzenlendi.

Büyük Önder'in hatırasına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vizyonu, ileri görüşlülüğü ve Türk milletine duyduğu güçlü inançla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini, döneminin çok ötesine damga vurmuş bir lider ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Çin'deki ders kitaplarında işlendiğine, onun liderliğindeki Milli Mücadele'nin Çin halkının dimağında yer edindiğine dikkati çeken Ünal, "Milli Mücadele ile Anadolu'da yakılan ateş, emperyalizme karşı mücadele etmiş tüm mazlum milletlere ilham olmuştur. Atatürk'ün geride bıraktığı eserin büyüklüğü, bu gibi toplumlarda her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ünal, Atatürk'ün mirasını şu sözlerle tarif etti: "Atatürk, arkasında çökmüş bir imparatorluğun küllerinden Zümrüdüanka gibi doğan, üstün özverilerle yoktan var edilmiş bir ülkeyi, gücüne, azmine ve kabiliyetine inanan bir milleti, Türkiye'nin diğer milletlere örnek olan varoluş mücadelesini, bu mücadeleyle kurulan Cumhuriyet'i ve onun ilelebet yaşayacağına olan inancı bırakmıştır."

Ünal, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünde ifadesini bulan, tüm dünyanın barış ve refah içinde birlikte yaşadığı bir vizyon oluşturduğunu, aynı hedefin bugün de Türkiye'nin ve Türk dış politikasının temelini oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Törenin sonunda Büyükelçi Ünal ve eşi Lerzan Kayıhan Ünal, büyükelçiliğin bahçesindeki Atatürk büstüne karanfiller bıraktı.