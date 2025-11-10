HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl sonra da anılıyor. Atatürk için dünyanın birçok ülkesinde anma programları düzenlendi. Çin, Azerbaycan ve Özbekistan'da saat 09.05'u geçe hayat durdu...

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan'dan Çin'e birçok ülkede anıldı

Azerbaycan'da "Bir Millet, İki Devlet" Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından anıtın yakınında bulunan büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Akgün, anıta çelenk bıraktı, törende İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Akgün, törende yaptığı konuşmada, saygı, rahmet ve minnetle andıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca büyük bir komutan değil ülkesinin geleceğini imkansızlıklar içindeyken bile görebilen sıra dışı devlet adamı ve millet inşa edici lider olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 1

Atatürk'ün zaferden önce umudu, umuttan önce de millete olan güveni inşa ettiğini belirten Akgün, "Milletini ortak bir ideal etrafında birleştiren ve bu ideali cumhuriyet ile taçlandıran Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, sadece özgür bir vatan değil düşünce, sorgulayan ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen bir toplum idealidir." dedi.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 2

Akgün, Azerbaycan'da anma etkinliği yapmalarının ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir.' sözü ile Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devlet' şiarı, iki ülkenin kaderinin, duygusunun ve yolunun bir olduğunu göstermektedir. Bu kardeşlik, yalnızca tarihsel bir bağ değil bugün ve yarın için ortak yürüyüşümüzün teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 3

Atatürk'ü anmanın sadece hatırlamak olmadığını, mirasına sahip çıkmanın ve geleceğe taşımanın sorumluluğu olduğunu belirten Akgün, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti koruyacaklarını, yaşatacaklarını ve daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

ÖZBEKİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde yerel saatle 09.05'teki saygı duruşunun ardından büyükelçilikteki Türk bayrağı yarıya indirildi, ardından İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri ile Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarının da katıldığı törende konuşan Büyükelçi Ufuk Ulutaş, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aralarından ayrılışının yıl dönümünde saygı ve şükran ile anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğinin yokluk içindeki bir mücadelenin güçlü bir devlete ve bağımsız bir geleceğe dönüşmesini sağladığını kaydeden Ulutaş, şunları aktardı:

"Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere geçmişten geleceğe uzanan bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bugün bu emaneti, birlik ve dayanışma içinde, daha ileriye taşıma hedefi ile çalışıyoruz. Hepimizin katılımı ve emeğiyle Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Hedeflerimize güvenle ilerlemek, ortak sorumluluk ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır."

Konuşmasının sonunda Ulutaş, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve minnetle anarak, ruhlarının şad olmasını diledi.

Törende Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Sümeyye Özer de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

ÇİN'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve ailelerinin katıldığı tören düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 4

Büyük Önder'in hatırasına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 5

Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vizyonu, ileri görüşlülüğü ve Türk milletine duyduğu güçlü inançla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini, döneminin çok ötesine damga vurmuş bir lider ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Çin'deki ders kitaplarında işlendiğine, onun liderliğindeki Milli Mücadele'nin Çin halkının dimağında yer edindiğine dikkati çeken Ünal, "Milli Mücadele ile Anadolu'da yakılan ateş, emperyalizme karşı mücadele etmiş tüm mazlum milletlere ilham olmuştur. Atatürk'ün geride bıraktığı eserin büyüklüğü, bu gibi toplumlarda her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında hayat aynı dakikada durdu: Büyük Önder Atatürk, Azerbaycan dan Çin e birçok ülkede anıldı 6

Ünal, Atatürk'ün mirasını şu sözlerle tarif etti: "Atatürk, arkasında çökmüş bir imparatorluğun küllerinden Zümrüdüanka gibi doğan, üstün özverilerle yoktan var edilmiş bir ülkeyi, gücüne, azmine ve kabiliyetine inanan bir milleti, Türkiye'nin diğer milletlere örnek olan varoluş mücadelesini, bu mücadeleyle kurulan Cumhuriyet'i ve onun ilelebet yaşayacağına olan inancı bırakmıştır."

Ünal, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünde ifadesini bulan, tüm dünyanın barış ve refah içinde birlikte yaşadığı bir vizyon oluşturduğunu, aynı hedefin bugün de Türkiye'nin ve Türk dış politikasının temelini oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Törenin sonunda Büyükelçi Ünal ve eşi Lerzan Kayıhan Ünal, büyükelçiliğin bahçesindeki Atatürk büstüne karanfiller bıraktı.

İlginizi Çekebilir

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

 Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı

Asırlık çınarlar 10 Kasım'ı anlattı

 Unutmadık... Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz

Unutmadık... Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 5 işletmenin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı yakalandıİstanbul'da 5 işletmenin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı yakalandı
Çekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dediÇekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dedi
Anahtar Kelimeler:
Çin Azerbaycan Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

94 kişi hastaneye kaldırıldı! Valilikten açıklama

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.