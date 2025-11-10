10 Kasım saat 09.05'te yine hayat durdu! Siren sesleri korna seslerine karıştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında saat 09.05’te hayat bir kez daha durdu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar Atatürk'e olan sevgisini saygı duruşunda bulunarak gösterdi.

HAYAT DURDU

Tüm Türkiye'de saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı anda saygı duruşuna geçildi. Siren ve korna sesleri ülkenin dört bir yanında yankılandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ARAÇLARINDAN İNDİLER

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, saatler 09.05’i gösterdiğinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Siren seslerinin yankılandığı o anlarda köprü üzerinde ve çevresinde zaman durdu.

Boğaz’ın iki yakasını birleştiren köprüdeki bu anlamlı anlar, havadan görüntülendi.

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

DİYARBAKIR

Bir vatandaşın ekmek teknesiyle beraber saygı duruşunda bulunduğu anlar dikkat çekti.

İşte 09.05'te yaşananlar...