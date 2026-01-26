HABER

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede

Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı “2026 Yılı Seyahat Rehberi”ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye’den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı.

Ufuk Dağ

Forbes editörleri tarafından hazırlanan “2026 İçin En İyi Destinasyonlar” listesi; kültür ve sanat olanakları, gastronomi çeşitliliği, doğal zenginlikleri, deniz turizmi ve ziyaretçilere sunduğu deneyim dikkate alınarak belirlendi. Yunanistan’dan Karayipler’e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan seçkide Antalya, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı.

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede 1

TÜRKİYE’NİN GÖZDE TURİZM MERKEZİ ANTALYA DÜNYA SAHNESİNDE

Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı.
Antalya’nın yer aldığı listede; Abu Dabi, Antarktika, Hırvatistan, Florida ve Mallorca gibi dünyanın önde gelen destinasyonları da bulunuyor.

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede 2

ANTALYA’NIN PARLAYAN YILDIZI: KEMER

Forbes’ın 2026 seçkisinde dikkat çeken destinasyonlardan biri olan Kemer, Antalya’nın en gözde turizm merkezleri arasında yer alarak öne çıktı. Rehberde Kemer bölgesindeki Maxx Royal Kemer Resort, farklı ziyaretçi profillerine hitap eden güçlü ve çeşitlendirilmiş turizm altyapısıyla öne çıkarıldı. Turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısıyla Kemer; deniz, dinlenme ve yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için güçlü bir cazibe noktası olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede 3

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede 4

Dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında Antalya zirvede 5

