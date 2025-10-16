HABER

Dünyanın en önemli keşiflerinden biri: Bathonea Antik Limanı! Genç Antik Çağ dönemine ait, zeytinyağı ve şarap işliği ortaya çıktı: Aslan başlı taş bulundu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Küçükçekmece Gölü kıyılarında sürdürülen Bathonea Antik Liman Kenti kazılarında, zeytinyağı ve şarap üretimine ait önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen kazılarda, antik döneme ait büyük bir üretim kompleksi ile fermente havuzuna sıvı akışı sağlayan, aslan başı motifli taş yapı bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında Küçükçekmece Gölü kıyılarında 2009'da başlayan Bathonea Antik Liman Kenti kazıları devam ediyor.

'Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesi'nde de yer alan çalışmaların bu yılki bölümünde Genç Antik Çağ dönemine ait zeytinyağ ve şarap üretiminin önemli bölümlerinden fermantasyon havuzuna aktarım sağlayan aslan başı desenli taş bulundu.

"ZEYTİNYAĞI VE ŞARAP İŞLİĞİ KOMPLEKSİ İLE KARŞILAŞTIK"

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, "8 bin yıl evvel üretilen şarabın daha sonra Anadolu ve Mezopotamya üzerinden Akdeniz coğrafyasına dağıldığını Ege, Mısır’da çok fazla üretim ve üretim bilgisinin dağıldığını biliyoruz. Sonraki dönemlerde de (şarap) Anadolu, hem Trakya hem Ege Bölgesi’ndeki uygarlıklar için çok önemli bir içecek. Tanrıların, kralların ve hatta elitlerin içkisi kabul edilirken sonrasında halka da dağılıyor. Şarap aslında çok kültürel ve sosyal bir içecek olarak binlerce yıldır insan hayatında. Antik Yunan ve Roma’da da bütün gücüyle şarap sosyal yaşamın içerisinde yer alıyor. Bir tarafta dini olarak çok önemli bir içkiyken bir taraftan da tıbbi malzeme olarak tedavilerde de kullanılıyor. Bizim, İstanbul’un Avcılar İlçesinde Küçükçekmece Gölü kıyısında sürdürdüğümüz Bathonea Antik Liman Kentinde de iki yıldır ilginç buluntularla karşılaşıyoruz. Büyük bir zeytin yağı ve şarap işliği kompleksi ile karşılaştık. Geçen yıl işliğin bir bölümünü bulmuştuk. Tabi bunları söyleyebilmemiz için bazı kriterler gerekiyor" dedi.

"SANATSAL BİR İŞÇİLİK GÖRÜYORUZ"

Prof.Dr. Aydıngün, üretim atölyesi olarak alanın nitelendirilebilmesi için bir takım kriterlere sahip olması gerektiğini belirtti.

Zeytin ya da üzümün presleme malzemeleri, bir yerden getirilip serildikten sonra onun düzgün bir platformda sıkılması, preslenmesi gerektiğini anlatan Prof.Dr. Şengül Aydıngün “Sonrasında sıkılacak zeytin ya da üzümün toplandığı bir yer gerekiyor bu yüzden de ya tanklar ya da havuzlar olması gerekiyor. Geçen yıl havuzlu bir mekan bulmuştuk. Bu yıl hemen onun yanında daha küçük çok daha şık bir aslan başı ile süslenmiş bir akıtacak, yine düz bir platform ve aslanın ağzından akan sıvıların bir havuza aslında bir fermante havuzuna boşaldığı bir mekanla karşılaştık. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bir taraftan sanatsal bir işçilik görüyoruz. Bir taraftan da giderek büyüyen bir imalathane görüyoruz. Sıkma platformları, havuzlar, depolama birimleri derken, o havuzda birikmiş sıvının sonrasında dağıtımı gerekiyor. Bu dağıtım ne şekilde yapılıyor burada gördüğünüz amphoralarla (iki kulplu, Antik dönemlere özgü bir çeşit Yunan çömleği) aynı yerde pek çok amphora bulduk. "

"ÇOK ÖZEL BİR YERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prof.Dr. Aydıngün, Bunların da restorasyonu yapılıyor arkadaşlarımız tarafından. Amphoraların bazılarının üzerinde üretim yerleri ve yıllık da yazar. Bu amphoralar pek çok cam kadehler belli ki orada içimi de yapılmış. Hatta havuzun içine atılmış hayvan kemikleri de gördük. Dini ritüellerde de kullanılmış belli ki. Çok özel bir yerle karşı karşıyayız. Bathonea’nın sürprizlerinden biri de bu yıl, zeytin yağı, ya da şaraphanenin giderek büyüyor olması" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Kültür ve Turizm Bakanlığı antik kent arkeolojik kazı
