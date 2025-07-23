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Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

İsrail ile İran arasında 12 gün süren füze savaşının ardından bölge yeniden hareketlenmeye başladı. Sabah saatlerinde İsrail cephesinden yapılan, "İran'a yönelik harekatın yeniden başlatılması ihtimali var" açıklamasına İran'ın yanıtı dünya gündemine bomba gibi düştü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İsrail'i alenen tehdit ettiği açıklamasında, "İsrail’in her türlü saldırısına karşı hazırlıklıyız, gerektiğinde yeniden vururuz" dedi.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv'in tehditine Tahran'dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz"

Orta Doğu'da sular durulmuyor. Kaostan beslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgedeki planları çerçevesinde İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu sürekli yükseltmeye devam ediyor. 12 gün süren İsrail-İran savaşının ardından Tel Aviv yönetiminden sabah saatlerinde İran'a çok sert bir tehdit gelmişti. Harekat sinyali içeren mesaja İran'ın yanıtı ise aynı minvalde oldu. Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklama sonrası iki ülkenin hamlesi bekleniyor. İşte haberin detayları!

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 1

İRAN: "GEREKİRSE YENİDEN VURURUZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, İran’ın İsrail’e karşı tutumuna ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in İran’a saldırdığını ve buna karşılık güçlü bir şekilde karşılık verdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "İsrail’in her türlü askeri saldırısına karşı hazırlıklıyız. Güçlerimiz, gerektiğinde İsrail’in derinliklerini yeniden hedef alabilecek durumda. İsrail bize saldırılar düzenledi, biz de güçlü bir şekilde karşılık verdik ve onların derinliklerini vurduk. Ancak İsrail, bu saldırılarda verdiği kayıpları kamuoyundan gizliyor" dedi.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 2

TAHRAN'DAN ABD İMASI

Pezeşkiyan, "İsrail, İran’da yönetimi yok ederek ülkemizi parçalamak ve ortadan kaldırmak istedi, fakat başarısız oldu. Elbette bazı sızmalar yaşandı, ancak bunda asıl rolü ABD teknolojisi ve bu teknolojinin kullanımı oynadı" diye konuştu.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 3

"SALDIRIMIZIN ETKİLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Savaş istemediklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Ancak sadece ateşkese güvenip savunmasız kalamayız. Güçlü bir şekilde kendimizi savunmayı sürdüreceğiz. İsrail, füze saldırılarımızın etkisini gizlemeye çalışıyor ancak bu rejimin savaşı durdurma yönündeki talebi yaşananların arka planını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 4

"İRAN TESLİM OLMADI, OLMAYACAK"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran hiçbir zaman teslim olmadı ve olmayacak, bu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak biz diplomasiye ve diyaloga inanan bir ülkeyiz. Bölge ülkeleri, son savaş sürecinde İran’a daha önce görülmemiş düzeyde güçlü bir destek göstermiştir" şeklinde konuştu.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 5

"NÜKLEER ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Nükleer silah konusunda İran’ın duruşunun net olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Nükleer silah sahibi olmak bizim siyasi, dini, insani ve stratejik duruşumuza aykırıdır. Uranyum zenginleştirme faaliyetleri ise uluslararası yasalar çerçevesinde topraklarımızda devam edecektir" dedi.

Dünyanın konuştuğu açıklama! Tel Aviv in tehditine Tahran dan çok sert yanıt: "Gerekirse vururuz" 6

"TRUMP DEDİĞİ İÇİN DEĞİL, LİDERİMİZİN FETVASI GEREĞİ"

Gelecekteki muhtemel müzakerelerin kazan-kazan esasına dayanması gerektiğini söyleyen Mesud Pezeşkiyan, "Biz tehditleri ve emirleri kabul etmiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Biz de bunu kabul ediyoruz ama Trump dediği için değil, liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) fetvası olduğu için. Nükleer programımızın sona erdiğini söylemek bir yanılsamadır. Nükleer yeteneklerimiz tesislerde değil bilim insanlarımızın zihnindedir" diye konuştu.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Orta Doğu savaş
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