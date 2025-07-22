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İsrail'den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran'a harekat yeniden başlayabilir"

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren savaşa ABD de katılmış ve nükleer üsleri vurmuştu. Dünyayı tedirgin eden savaşın ardından İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'a yönelik harekatın yeniden başlatılması ihtimali var" ifadelerini kullandı.

İsrail'den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran'a harekat yeniden başlayabilir"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yaptığı son açıklama 'Orta Doğu'da yine savaş mı olacak?' sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" açıklamasını yapmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, İran'a yönelik harekatın yeniden başlama ihtimali olduğunu açıkladı.

İsrail den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran a harekat yeniden başlayabilir" 1

İSRAİL İLE İRAN SAVAŞI

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran a harekat yeniden başlayabilir" 2

ABD DE İRAN'A SALDIRMIŞTI

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve “sığınak delici” denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

İsrail den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran a harekat yeniden başlayabilir" 3

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” öne sürülmüştü.

İsrail den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran a harekat yeniden başlayabilir" 4

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran a harekat yeniden başlayabilir" 5Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail savaş
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