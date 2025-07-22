İsrail'den dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: "İran'a harekat yeniden başlayabilir"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yaptığı son açıklama 'Orta Doğu'da yine savaş mı olacak?' sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" açıklamasını yapmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, İran'a yönelik harekatın yeniden başlama ihtimali olduğunu açıkladı.

İSRAİL İLE İRAN SAVAŞI

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

ABD DE İRAN'A SALDIRMIŞTI

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve “sığınak delici” denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.