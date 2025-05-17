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Dünyanın konuştuğu anlar: Milletvekili çatıya çıkıp intihara kalkıştı! Sebebi ise...

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Slovenya'da muhalif Sloven Demokrat Partisi'nden Andrej Hoivik ismindeki bir milletvekili parlamento binasının çatısına çıkarak görülmemiş bir protestoda bulundu. Etraftakilere çıktığı çatıdan seslenen Hoivik "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" dedi.

Parlamentonun çatısından çevredekilere seslenen Hoivik, Başbakan Robert Golob dahil olmak üzere kimseyi suçlamadığını söyledi. Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı. Hoivik'in olay sırasında çatıdaki bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dediği duyuldu.

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"DAYAN HOIVIK, YALNIZ DEĞİLSİN"

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Milletvekili Hoivik, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Hoivik'in intihar girişiminde bulunma nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

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SDS lideri ve eski Başbakan Janez Jansa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullandı. SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada da, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış ve bekliyoruz" denildi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Slovenya
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